"Impensabile farlo riposare, resta lucido". Voti e pagelle Lobotka

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Stanislav Lobotka in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6,5): Sarà anche in riserva di energia, ma è impensabile farlo riposare, anche per assenza di alternativa. Dirige con sapienza.
  • Il Mattino (6,5): La sua partita nella partita è contro Calò. I ritmi sono importanti: parte a razzo per poi abbassarsi sulla migliorata qualità della pressione ciociara. Parecchio movimento, mai banale, e tanta quantità e qualità in palleggio e in interdizione
  • Repubblica (6,5): Non ha interditori al suo fianco e deve sobbarcarsi qualche chiusura in più, ma resta sempre lucido.
  • Corriere dello Sport (6,5):  Sacrificio e passione, ovunque nel primo tempo. La stanchezza delle partite con la Slovacchia non s’è fatta sentire. 
  • Tuttosport (6,5): Metronomo che sa essere sempre al posto giusto.
  • Corriere della Sera (6,5):

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