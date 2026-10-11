Napoli Basketball, Jakimovski ko: lesione muscolare all'addome, tempi di recupero da definire

Terzo successo del Napoli Basketball in campionato. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 80-99 e guidano la classifica a punteggio pieno. Il miglior realizzatore degli azzurri è proprio Ramsey, 19 per lui. In doppia cifra anche Dowtin Jr., White, Brown e Seljaas.

Esordio per Ramsey, ma il Napoli Basketball ha dovuto fare a meno di Jakimovski come annunciato da comunicato stampa societario: "a seguito degli accertamenti strumentali effettuati, ha riportato una lesione completa del muscolo obliquo interno dell’addome destro, con distacco dalla sua inserzione sull’undicesima costola. Il giocatore ha già intrapreso il percorso terapeutico e riabilitativo previsto dallo staff medico. I tempi di recupero saranno definiti in base all’evoluzione clinica e alla risposta al trattamento".