De Bruyne in stato di grazia: pratica un calcio superiore, mai così in forma da quando è a Napoli

Il Napoli vince 3-0 contro il Frosinone e stamattina il Corriere della Sera applaude alla prestazione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è rientrato dalle Nazionali in stato di grazia e ieri sera ha dimostrato di poter lo stesso livello di prestazione anche con la maglia del Napoli.

De Bruyne mai così in forma

"Pratica un calcio oggettivamente superiore", scrive oggi il Corriere della Sera su De Bruyne. "In forma, forse come mai da quando è a Napoli, nei momenti clou accompagna i suoi, indirizza palle, vede varchi di cui gli altri non si accorgono".

Una prestazione da leader assoluto che conferma come il talento belga sia ormai il punto di riferimento imprescindibile per la trequarti partenopea, capace di accendere la luce e trascinare i compagni verso la vittoria nei momenti chiave della partita.