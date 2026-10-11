Giovane: "Tornare a sentire il calore dei tifosi non ha prezzo! Complimenti a tutta la squadra"
Notizie 15:15
Giovane
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Il messaggio di Giovane dopo Napoli Frosinone 3-0
Notte di gioia ed entusiasmo in casa azzurra dopo il netto 3-0 rifilato al Frosinone nella sesta giornata di Serie A allo stadio Maradona. Tra i protagonisti della serata, anche l'attaccante del Napoli Giovane ha voluto condividere le sue emozioni sui social all'indomani del successo.
Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il giovane talento azzurro ha espresso tutta la propria felicità per il ritorno al successo davanti al pubblico di casa:
"Potere sentire di nuovo il calore di questo stadio insieme ai nostri tifosi non ha prezzo! Complimenti a tutta la squadra, speriamo di poter continuare a perseguire i nostri obiettivi! Grazie di tutto, Dio!"
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