"Una mezz’ora per riprendere fiducia, entra con volontà". Voti e pagelle Giovane
Rassegna Stampa 00:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Giovane in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6): L’assist per De Bruyne: entra con volontà
- Il Mattino (6): Anche lui dietro la punta, suo l'assist del 3-0
- Repubblica (6): Manda in porta De Bruyne.
- Corriere dello Sport (6): Una mezz’ora per riprendere fiducia dopo l’intervento di ernia inguinale e l’assist per il 3-0 di De Bruyne.
- Tuttosport (6,5): Serve a De Bruyne il pallone per il tris.
- Corriere della Sera (6,5):
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