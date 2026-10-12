"Una mezz’ora per riprendere fiducia, entra con volontà". Voti e pagelle Giovane

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Giovane in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6): L’assist per De Bruyne: entra con volontà
  • Il Mattino (6): Anche lui dietro la punta, suo l'assist del 3-0
  • Repubblica (6): Manda in porta De Bruyne.
  • Corriere dello Sport (6): Una mezz’ora per riprendere fiducia dopo l’intervento di ernia inguinale e l’assist per il 3-0 di De Bruyne. 
  • Tuttosport (6,5): Serve a De Bruyne il pallone per il tris.
  • Corriere della Sera (6,5):

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