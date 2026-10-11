Lite con Pisacane, Spalletti minimizza: "Non è successo niente: cosa gli ho detto"

Clamoroso Spalletti nel finale di Cagliari-Juve: il tecnico bianoconero perde la testa e si lascia andare a un testa e testa col collega Fabio Pisacane con entrambi che verranno poi espulsi dal direttore di gara.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Spalletti ha commentato così l'episodio:

"Non è successo niente. Io gli ho detto che sono bravi, che giocano bene, ma che sanno anche perdere tempo. E lui mi ha detto: «Cosa vuol dire tempo? Cosa, tempo?». E ci ha buttato fuori. Niente, non è successo niente di particolare. Tutto normale, tutto abbastanza normale".