Napoli Basketball, Repesa: "Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario! Giocare ogni tre giorni rende difficile trovare energie per imporci"

Dichiarazione di Jasmin Repesa:

"La cosa più importante era vincere in una situazione non facile. Dopo due sconfitte Cantù ha preparato tutto per cercare di vincere la partita, noi stiamo giocando ogni 3 giorni e non è facile trovare le energie fisiche e mentali per imporre il nostro gioco. Non abbiamo giocato una grande partita ma abbiamo mantenuto un ritmo troppo alto per Cantù in questo momento della stagione. A fine terzo quarto, quando siamo riusciti a mettere insieme 2-3 buone azioni difensive abbiamo chiuso la partita. Da stasera guarderemo il nostro prossimo avversario, lo Slask Wroclaw. Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme."