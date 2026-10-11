Napoli Basketball, Repesa: "Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario! Giocare ogni tre giorni rende difficile trovare energie per imporci"

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Terzo successo del Napoli Basketball in campionato. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 80-99 e guidano la classifica a punteggio pieno. Il miglior realizzatore degli azzurri è proprio Ramsey, 19 per lui. In doppia cifra anche Dowtin Jr., White, Brown e Seljaas.

Dichiarazione di Jasmin Repesa:

"La cosa più importante era vincere in una situazione non facile. Dopo due sconfitte Cantù ha preparato tutto per cercare di vincere la partita, noi stiamo giocando ogni 3 giorni e non è facile trovare le energie fisiche e mentali per imporre il nostro gioco. Non abbiamo giocato una grande partita ma abbiamo mantenuto un ritmo troppo alto per Cantù in questo momento della stagione. A fine terzo quarto, quando siamo riusciti a mettere insieme 2-3 buone azioni difensive abbiamo chiuso la partita. Da stasera guarderemo il nostro prossimo avversario, lo Slask Wroclaw. Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme."

Il Napoli Basketball tornerà in campo mercoledì 14 ottobre alle 19:00 in Polonia contro lo Slask Wroclaw per la terza giornata di EuroCup. Domenica, alle ore 12:00, all’Alcott Arena arriverà l’Olimpia Milano per il quarto turno di Serie A.

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