Napoli Basketball, Repesa: "Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario! Giocare ogni tre giorni rende difficile trovare energie per imporci"
Terzo successo del Napoli Basketball in campionato. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 80-99 e guidano la classifica a punteggio pieno. Il miglior realizzatore degli azzurri è proprio Ramsey, 19 per lui. In doppia cifra anche Dowtin Jr., White, Brown e Seljaas.
Dichiarazione di Jasmin Repesa:
"La cosa più importante era vincere in una situazione non facile. Dopo due sconfitte Cantù ha preparato tutto per cercare di vincere la partita, noi stiamo giocando ogni 3 giorni e non è facile trovare le energie fisiche e mentali per imporre il nostro gioco. Non abbiamo giocato una grande partita ma abbiamo mantenuto un ritmo troppo alto per Cantù in questo momento della stagione. A fine terzo quarto, quando siamo riusciti a mettere insieme 2-3 buone azioni difensive abbiamo chiuso la partita. Da stasera guarderemo il nostro prossimo avversario, lo Slask Wroclaw. Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme."
Il Napoli Basketball tornerà in campo mercoledì 14 ottobre alle 19:00 in Polonia contro lo Slask Wroclaw per la terza giornata di EuroCup. Domenica, alle ore 12:00, all’Alcott Arena arriverà l’Olimpia Milano per il quarto turno di Serie A.