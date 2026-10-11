Sky, Borghi: "Palla a De Bruyne per il rigore? Puoi leggerla in tre modi ma Allegri è stato chiaro"

Stefano Borghi negli studi di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Bruyne e ad altri in nazionale hanno fatto belle prestazioni. Allegri dopo Firenze era abbastanza arrabbiato, ed ha parlato di spirito e di mentalità. Allegri prima di questa partita è tornato sugli stessi temi e direi che dalle individualità ha avuto le risposte che cercava. De Bruyne spicca, Di Lorenzo ha fatto una grande partita, Lang può dire la sua: è stata una vittoria importante anche per le proporzioni. E'stata una partita tirata più di quanto non dica il risultato.

E' stata la migliore prestazione di De Bruyne da quando è a Napoli? Anche io ricordo la partita con lo Sporting dove De Bruyne era in connessione totale con Hojlund. I

l rigore ripetuto con palla a De Bruyne? Puoi leggerla in tre modi: Hojlund gli ha consegnato il pallone, oppure adesso c'è questa distrazione che tieni la palla tu per non mettere pressione sul compagno che deve calciare. Oppure un fraintendimento ma Allegri è stato molto chiaro su chi deve battere i rigori".