Chi nomina la carta d’identità di De Bruyne deve andarsi a rivedere in loop la sua partita di ieri sera
Rassegna Stampa 16:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne ieri sera è stato un sontuoso direttore d’orchestra, sempre nel vivo del gioco accanto a Stanislav Lobotka, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
"Chi ha la sua classe può giocare in ogni zona del campo, illumina ogni volta che tocca il pallone. Se a tutto questo abbina anche la voglia di sacrificarsi in fase di non possesso, diventa un giocatore totale, imprescindibile. Con la sua doppietta è diventato il miglior marcatore stagionale del Napoli, chi nomina sempre la sua carta d’identità deve andarsi a rivedere in loop la sua partita di ieri sera"
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