Moviola Napoli-Frosinone, "Errori Arbitrali": l'arbitro ha sbagliato una cosa in occasione del rigore Napoli | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Il celebre account social "Denis Errori Arbitrali", che analizza alla moviola tutti gli episodi della Serie A, ha commentato così il calcio di rigore assegnato al Napoli in Napoli-Frosinone.

Di seguito l'analisi sui social:

"Napoli-Frosinone, una decisione sicuramente giusta ed una sicuramente sbagliata in occasione del calcio di rigore che sblocca la partita al Maradona.

Partiamo dal fondo, corretto far ribattere il penalty: al momento della battuta Palmisani non ha nemmeno una parte di piede sulla linea, e c'è anche l'invasione (encroachment) di un difendente che va a giocare il pallone sulla ribattuta.

Errore non estrarre alcun cartellino: al momento del contatto fra Hojlund e Cittadini, l'attaccante del Napoli si trova a tu per tu con il portiere. Manca il cartellino giallo (DOGSO depenalizzato). In mezzo, la decisione di Feliciani di fischiare sul campo questo contatto: ci sono più contatti del difensore sull'attaccante in vantaggio, quello decisivo è l'ultimo contatto (piede sinistro su piede destro).

Rigore che non definerei "inventato" vista la posizione di vantaggio dell'attaccante, ma sicuramente sotto la soglia se comparato a quello che abbiamo visto dall'inizio del campionato fino a questa giornata. Episodio che porterà polemiche, soprattuto se nei prossimi incontri si tornerà a tollerare questa tipologia di contatti".