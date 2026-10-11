Rao incanta con il Pisa: gol e super giocate contro il Vicenza | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Il Pisa vince e convince. Nella serata di ieri il club di Serie B ha vinto e convinto contro il Vicenza: un netto 3-0 che ha visto esultare anche Emanuele Rao, attaccante di proprietà della SSC Napoli.

Rao è entrato in campo nel secondo tempo collezionando anche un gol nei diciotto minuti avuti a disposizione.

Guarda il gol di Rao