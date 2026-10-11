Costacurta: "Ricevere palla da De Bruyne è molto piacevole, vi spiego. Il gesto di Hojlund va sottolineato"

Billy Costacurta negli studi di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bella partita, mi sono piaciute entrambe le squadre: credo che sia stata una bella partita. Si è divertito di più il Napoli.

Dove deve giocare De Bruyne? Forse da dieci è troppo avanti, poi dipende dallo spazio che hai. Sinceramente è difficile. In questa Serie A è difficile, ci sono squadre che giocano completamente diverse: lo ha detto anche Fabregas, devi prepararle in maniera diversa. Oggi la fortuna di De Bruyne è che ad un certo punto poteva servire dei giocatori uno contro uno. Ricevere la palla da De Bruyne è molto piacevole perché ti arriva che tu c'hai l'uno contro uno col difensore. E' una situazione ideale per gli attaccanti ma soprattutto per De Bruyne.

Però c'è da sottolineare il gesto sul rigore ripetuto. Gli attaccanti hanno bisogno di De Bruyne per fare gol, mi è piaciuto il gesto di Hojlund di lasciarlo tirare a lui".