"Blinda la porta, recupero importante per il reparto". Voti e pagelle Meret

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Alex Meret in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6): Un recupero importante per il reparto. Poco sollecitato dal Frosinone, è attento sulla conclusione dalla distanza di Schmid.
  • Il Mattino (6): Con i piedi non è mai millimetrico ma c'è tanta ordinaria amministrazione e qualche buona uscita. Ci vuole più di un'ora per respingere un tiro nello specchio di Schmid. E null'altro.
  • Repubblica (6,5): Rientro positivo e premiato dal clean sheet, blindato con la parata su Calò.
  • Corriere dello Sport (6): Una parata su Calò nella ripresa, ma una serata tutto sommato tranquilla. 
  • Tuttosport (6,5): Intervento non perfetto su Kvernadze, ma quanto basta per tenere il punteggio sullo 0-0.
  • Corriere della Sera (6,5):

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