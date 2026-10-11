"Blinda la porta, recupero importante per il reparto". Voti e pagelle Meret
Rassegna Stampa 23:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Alex Meret in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6): Un recupero importante per il reparto. Poco sollecitato dal Frosinone, è attento sulla conclusione dalla distanza di Schmid.
- Il Mattino (6): Con i piedi non è mai millimetrico ma c'è tanta ordinaria amministrazione e qualche buona uscita. Ci vuole più di un'ora per respingere un tiro nello specchio di Schmid. E null'altro.
- Repubblica (6,5): Rientro positivo e premiato dal clean sheet, blindato con la parata su Calò.
- Corriere dello Sport (6): Una parata su Calò nella ripresa, ma una serata tutto sommato tranquilla.
- Tuttosport (6,5): Intervento non perfetto su Kvernadze, ma quanto basta per tenere il punteggio sullo 0-0.
- Corriere della Sera (6,5):
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