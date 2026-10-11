Napoli Basketball a valanga, 99-80 in trasferta a Cantù e primo posto! Debutto da top scorer per Ramsey
Terzo successo del Napoli Basketball in campionato. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 80-99 e guidano la classifica a punteggio pieno.
Le triple di Seljaas e M. Brown aprono nel migliore dei modi il secondo tempo, permettendo al Napoli di portarsi sul 45-57. Christon e Gravett, però, accorciano le distanze dalla lunetta e l’Acqua S.Bernardo torna a contatto, arrivando fino al 67-68 in avvio dell’ultimo quarto grazie alle iniziative di Gravett e Moretti. A quel punto, però, i partenopei cambiano definitivamente marcia, piazzando un devastante parziale di 2-25: Seljaas e M. Brown colpiscono dalla lunga distanza, White domina sotto canestro, mentre le accelerazioni di Spissu e Dowtin completano l’allungo decisivo degli azzurri.
Inizio equilibrato, segnano Dowtin Jr. e Brown per gli azzurri, Cantù risponde con Moretti e Flagg con la tripla che vale il 12-9. I padroni di casa salgono sul +7 ancora con Flagg, ma Ramsey, al debutto, segna 5 punti in fila, il canestro di Spissu fissa il punteggio sul 19-20 al primo intervallo. Nel secondo quarto parte meglio il Napoli Basketball, White e Petrucelli portano il punteggio sul 23-30, Flagg riavvicina Cantù a -1 ma è ancora Ramsey a segnare per gli azzurri. Botta e risposta tra Tarczewski e Udom, Caruso segna col fallo. Nel finale realizza Dowtin Jr., il lay-up di Gravett vale il 41-49 all’intervallo lungo.
Gli azzurri sembrano trovare la fuga giusta nel corso del terzo quarto con il +12 firmato da Brown, ma Cantù è brava a non mollare e, trascinata da Christon e dal solito Flagg, ad arrivare al -4, costringendo Repesa al timeout. La tripla di Dowtin Jr. muove il punteggio azzurro, ma i padroni di casa sfruttano al meglio i due falli tecnici sanzionati a Tarczewski e alla panchina, 61-66 a fine terzo. Nell’ultimo parziale Cantù sembra prendere l’inerzia della gara arrivando fino al -1 con Moretti che segna da 3 punti. Da qui, però, parte l’assolo azzurro con un clamoroso parziale di 22-0 firmato da White, Seljaas, Brown e Dowtin Jr., che chiude completamente la gara. Nel finale c’è l’esordio in Serie A del giovane Esposito. Il match si chiude sul 99-80 e gli azzurri possono festeggiare con i tanti tifosi napoletani presenti al PalaDesio.
Il Napoli Basketball tornerà in campo mercoledì 14 ottobre alle 19:00 in Polonia contro lo Slask Wroclaw per la terza giornata di EuroCup. Domenica, alle ore 12:00, all’Alcott Arena arriverà l’Olimpia Milano per il quarto turno di Serie A.