Napoli Basketball a valanga, 99-80 in trasferta a Cantù e primo posto! Debutto da top scorer per Ramsey

Terzo successo del Napoli Basketball in campionato. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 80-99 e guidano la classifica a punteggio pieno.

Le triple di Seljaas e M. Brown aprono nel migliore dei modi il secondo tempo, permettendo al Napoli di portarsi sul 45-57. Christon e Gravett, però, accorciano le distanze dalla lunetta e l’Acqua S.Bernardo torna a contatto, arrivando fino al 67-68 in avvio dell’ultimo quarto grazie alle iniziative di Gravett e Moretti. A quel punto, però, i partenopei cambiano definitivamente marcia, piazzando un devastante parziale di 2-25: Seljaas e M. Brown colpiscono dalla lunga distanza, White domina sotto canestro, mentre le accelerazioni di Spissu e Dowtin completano l’allungo decisivo degli azzurri.

Inizio equilibrato, segnano Dowtin Jr. e Brown per gli azzurri, Cantù risponde con Moretti e Flagg con la tripla che vale il 12-9. I padroni di casa salgono sul +7 ancora con Flagg, ma Ramsey, al debutto, segna 5 punti in fila, il canestro di Spissu fissa il punteggio sul 19-20 al primo intervallo. Nel secondo quarto parte meglio il Napoli Basketball, White e Petrucelli portano il punteggio sul 23-30, Flagg riavvicina Cantù a -1 ma è ancora Ramsey a segnare per gli azzurri. Botta e risposta tra Tarczewski e Udom, Caruso segna col fallo. Nel finale realizza Dowtin Jr., il lay-up di Gravett vale il 41-49 all’intervallo lungo.