Manita del Napoli Under 15: gli azzurri rifilano cinque gol all'Ascoli

Calcio giovanile ico calendario ico orologio16:30  
SG
Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Napoli Under 15, vittoria per 5-0 contro l'Ascoli

Ultime notizie Napoli - Successo per la SSC Napoli Under 15! Gli azzurrini si riscattano dopo la sconfitta contro la Fiorentina e vincono con una grande prestazione contro l'Ascoli.

Gli azzurrini sono scatenati nel secondo tempo, con Tambaro e Caiazza che aprono le marcature. In gol, poi Massa e i due subentrati Ryzhak e Schettino.

Napoli Under 15, vittoria per 5-0 contro l'Ascoli
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top