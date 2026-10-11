Manita del Napoli Under 15: gli azzurri rifilano cinque gol all'Ascoli

Ultime notizie Napoli - Successo per la SSC Napoli Under 15! Gli azzurrini si riscattano dopo la sconfitta contro la Fiorentina e vincono con una grande prestazione contro l'Ascoli.

Gli azzurrini sono scatenati nel secondo tempo, con Tambaro e Caiazza che aprono le marcature. In gol, poi Massa e i due subentrati Ryzhak e Schettino.