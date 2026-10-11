Sky, Condò: "Oggi De Bruyne ha capito dove gioca. E' stata la sua miglior prestazione? Ne ricordo una in Champions"

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Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
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Paolo Condò negli studi di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha vinto bene, ha giocato una buona gara. Prima della partita abbiamo posto alcuni temi e abbiamo ricevuto risposta a questi temi, come la postura di De Bruyne, un tipo di atteggiamento. Che finalmente ho visto: ha baciato un tatuaggio, ha fatto un cuore verso la curva. Oggi De Bruyne ha capito dove gioca: a Napoli. Dovesse continuare con queste prestazioni, il giocatore altroché se c'è.

E' stata la sua migliora partita da quando è a Napoli? Ne ricordo una in Champions con due assist ad Hojlund l'anno scorso con lo Sporting. Oggi era caldo De Bruyne. Sul rigore ripetuto? Io ho pensato: l'anno scorso De Bruyne si fa male e resta fuori dei mesi, calciando proprio un rigore. Non lo so se ne ha calciati altri dopo quello".

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