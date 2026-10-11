Sky, Condò: "Oggi De Bruyne ha capito dove gioca. E' stata la sua miglior prestazione? Ne ricordo una in Champions"

Paolo Condò negli studi di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha vinto bene, ha giocato una buona gara. Prima della partita abbiamo posto alcuni temi e abbiamo ricevuto risposta a questi temi, come la postura di De Bruyne, un tipo di atteggiamento. Che finalmente ho visto: ha baciato un tatuaggio, ha fatto un cuore verso la curva. Oggi De Bruyne ha capito dove gioca: a Napoli. Dovesse continuare con queste prestazioni, il giocatore altroché se c'è.

E' stata la sua migliora partita da quando è a Napoli? Ne ricordo una in Champions con due assist ad Hojlund l'anno scorso con lo Sporting. Oggi era caldo De Bruyne. Sul rigore ripetuto? Io ho pensato: l'anno scorso De Bruyne si fa male e resta fuori dei mesi, calciando proprio un rigore. Non lo so se ne ha calciati altri dopo quello".