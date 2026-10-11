Chicca in Sardegna: neo-sposi sugli spalti per Cagliari-Juve | FOTO

La passione per la propria squadra del cuore non conosce ostacoli, nemmeno nel giorno più importante della vita. Così un fuori programma decisamente curioso ha animato gli spalti dell'Unipol Domus in occasione del posticipo della 6a giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus.

Tra la folla di tifosi presenti nell'impianto sardo, le telecamere di DAZN e i presenti hanno subito notato una presenza fuori dal comune: una coppia di neo sposi arrivata allo stadio ancora in abiti nuziali.

Sposi sugli spalti per Cagliari-Juve

Dopo aver pronunciato il fatidico "sì" e completato i festeggiamenti con amici e parenti al banchetto di nozze, i due coniugi non hanno voluto rinunciare al richiamo dei colori rossoblù. Spinti da una fede calcistica a questo punto davvero importante, dopo la festa hanno raggiunto direttamente l'impianto cittadino regalandosi un dopocena da ricordare e attirando gli sguardi incuriositi e gli applausi di tutto il pubblico presente.

Chissà se il loro Cagliari, autentica rivelazione di questo avvio di stagione, riuscirà a regalare il finale perfetto a questo giorno speciale, mettendo la ciliegina sulla torta con un risultato prestigioso anche contro i bianconeri. Del resto una vittoria contro la Vecchia Signora renderebbe il giorno delle nozze davvero indimenticabile. Ma in ogni caso, considerando l'audacia, sarà stata comunque un'avventura memorabile.