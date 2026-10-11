Cagliari-Juve, clamoroso nel finale: Spalletti perde la testa, espulso | FOTO
Serie A 22:45
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Lite tra Spalletti e Pisacane al triplice fischio
Ultimissime Serie A - Clamoroso nel finale di Cagliari-Juventus 1-1: un tesissimo Luciano Spalletti perde la testa contro il tecnico napoletano Fabio Pisacane.
Mentre quest'ultimo gli è andato incontro per salutarlo in maniera cortese, l'allenatore bianconero ha avuto qualcosa da ridire probabilmente per qualche atteggiamento ritenuto di troppo durante i 90 minuti.
Nonostante un approccio apparentemente volto a calmare gli animi del collega, Spalletti si è lasciato andare anche a un testa a testa tanto da far scattare quasi la rissa tra i due poi divisi. Cartellino rosso per entrambi.
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