Cagliari-Juve, clamoroso nel finale: Spalletti perde la testa, espulso | FOTO

Ultimissime Serie A - Clamoroso nel finale di Cagliari-Juventus 1-1: un tesissimo Luciano Spalletti perde la testa contro il tecnico napoletano Fabio Pisacane.

Mentre quest'ultimo gli è andato incontro per salutarlo in maniera cortese, l'allenatore bianconero ha avuto qualcosa da ridire probabilmente per qualche atteggiamento ritenuto di troppo durante i 90 minuti.

Nonostante un approccio apparentemente volto a calmare gli animi del collega, Spalletti si è lasciato andare anche a un testa a testa tanto da far scattare quasi la rissa tra i due poi divisi. Cartellino rosso per entrambi.