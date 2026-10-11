Badiashile punta il Villarreal: guardate cosa ha scritto sui social
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Ultime notizie Napoli - All'indomani della vittoria in Serie A contro il Frosinone, la SSC Napoli scalda i motori in vista della partita Champions League Villarreal-Napoli.
Badiashile punta il Villarreal
Benoit Badiashile, difensore della SSC Napoli, ha lanciato il guanto di sfida al Billarreal con un messaggio postato su Instagram:
"Passo dopo passo. Concentrati su martedì! Forza Napoli".
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