Mamma e nonna Alisson Santos a Napoli! Regalo e commento in italiano | FOTO

Arriva una ventata di affetto e calore familiare per Alisson Santos, pronto a mettersi alle spalle il periodo ai box e a riassaporare il terreno di gioco. A distanza di diversi mesi dalla sua ultima tappa all'ombra del Vesuvio, la mamma dell'attaccante brasiliano infatti è tornata in Italia per trascorrere qualche giorno di relax e riabbracciare il figlio e questa volta non da sola.

Mamma e nonna Alisson Santos a Napoli

"Ferie con la mia bella mamma", scrive la signora via Instagram postando diversi scatti da Capri e dalla Costiera Amalfitana. Presente a questo giro, dunque, anche la nonna dell'attaccante verdeoro. E c'è subito un doveroso omaggio napoletano per la mamma: "La maglietta di mio figlio non poteva mancare", aggiunge via social Aldia Silva Almeida sfoggiando la nuova maglia partenopea nella versione rossa.

Amore e vicinanza che regala al bomber sudamericano la giusta dose di serenità e motivazione per accelerare i tempi in vista del definitivo ritorno a disposizione dello staff tecnico. Tra l'altro, in uno dei vari post, spunta anche il commento rigorosamente in italiano del 24enne di Bahia: "Come sei bella mamma", scrive l'atleta.