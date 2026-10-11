Como-Roma, infortunio per l'arbitro Fabbri: "Non riesco se vanno così forte"

Serie A - Episodio inatteso nel corso della partita Como-Roma, dove la direzione della partita ha subito una modifica a causa di un problema fisico accusato dall'arbitro Michael Fabbri.

Como-Roma, infortunio per l'arbitro Fabbri

Il direttore di gara, originario di Ravenna, ha infatti avvertito un dolore al ginocchio che gli ha impedito di proseguire regolarmente il proprio incarico allo stadio Sinigaglia. Le condizioni fisiche del fischietto non gli hanno consentito di continuare a dirigere l'incontro, rendendo necessario l'intervento del quarto ufficiale.

Dopo alcuni minuti utili per prepararsi al cambio, Simone Sozza ha preso il posto di Fabbri, entrando sul terreno di gioco e assumendo la direzione della sfida. A spiegare le difficoltà incontrate durante la gara è stato lo stesso Fabbri, che ha manifestato la propria impossibilità a sostenere i ritmi dell'incontro a causa del problema accusato:

"Non riesco a spingere sul ginocchio se vanno così forte".