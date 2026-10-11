Napoli U18, seconda vittoria consecutiva: Frosinone battuto 2-0!

Ultime notizie Napoli - Il Napoli U18 conquista un altro successo e conferma il proprio momento positivo. Gli azzurrini guidati da mister Polise superano il Frosinone con il risultato di 2-0, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta in trasferta contro l'Inter a Milano.

Una prestazione positiva per la formazione partenopea, capace di dare continuità al risultato del turno precedente e di imporsi anche davanti al proprio pubblico. A sbloccare la partita è stato Ascione, bravo a finalizzare l'assist di Postiglione e a portare in vantaggio i padroni di casa. Il Napoli ha poi gestito la gara, riuscendo a mantenere il controllo fino alle battute conclusive, quando è arrivato il gol che ha chiuso definitivamente i conti.

A firmare il raddoppio è stato D'Angelo, autore della rete che ha messo al sicuro il risultato. Per gli azzurrini arriva così un'altra vittoria importante, che dà fiducia al gruppo e premia il lavoro svolto da mister Polise.