UFFICIALE - Seedorf è il nuovo allenatore, annuncio a sorpresa

Calciomercato - A distanza di sette anni dall'ultima avventura alla guida del Camerun, terminata nel 2019, Clarence Seedorf torna ufficialmente in panchina per uno scenario a dir poco inaspettato.

Il 50enne olandese è stato infatti annunciato del tutto a sorpresa come nuovo allenatore del Corinthians, blasonato club brasiliano attualmente invischiato in una complessa lotta per non retrocedere.

La nomina dell'ex campione di Milan e Real Madrid ha letteralmente spiazzato gli addetti ai lavori in Brasile, sia per il lungo periodo di inattività dell'allenatore, sia per un profilo del tutto avulso dai nomi stabiliti per la corsa salvezza.

Un colpo di scena con lo zampino probabilmente anche del connazionale Memphis Depay, stella della rosa paulista. Così dopo la parentesi come opinionista Tv per Prime Video, l'ex centrocampista ritornerà a bordo campo nelle sue vecchie vesti.

Ecco il comunicato del Timão:

Lo Sport Club Corinthians Paulista ha ingaggiato Clarence Seedorf come nuovo allenatore della squadra di calcio maschile. Il tecnico olandese cinquantenne si unisce a Timão con un contratto valido fino alla fine del 2027.

"Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria", ha dichiarato il nuovo allenatore del Corinthians.

"È una grande gioia poter contare su un professionista del calibro di Seedorf. Abbiamo fatto la nostra scelta in base al profilo di lavoro che immaginiamo per il Corinthians e sono sicuro che lui e il suo staff tecnico ci aiuteranno a superare questo momento più delicato del campionato brasiliano", ha affermato il presidente Osmar Stabile.

“È stato un grande sforzo collaborativo quello che ha portato alla conclusione di questa trattativa. Seedorf è un professionista altamente qualificato, un atleta pluricampione e vanta un solido percorso accademico. Ha già giocato nel campionato brasiliano, un fattore determinante nella nostra scelta. Abbiamo avuto ottimi colloqui e inizieremo questa collaborazione nel migliore dei modi”, ha concluso Marcelo Paz, dirigente sportivo del club.