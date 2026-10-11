Formazioni ufficiali Lazio-Monza: le scelte di Gattuso e Juric

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Formazioni ufficiali Lazio-Monza 6a giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Lazio-Monza: match valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27 in programma alle 15.00 insieme a Lecce-Bologna.

Di rientro dalla sosta nazionali, i biancocelesti di Gennaro Gattuso vogliono confermarsi tra le sorprese di questo avvio di stagione e provare a restare nell'altissima classifica.

Dall'altra parte, dopo aver salvato la sua panchina nell'ultimo turno grazie alla vittoria sul SassuoloIvan Juric va a caccia di punti pesanti in ottica salvezza col suo Monza con l'obiettivo di dare continuità al proprio cammino e allontanarsi dalle zone bollenti. 

Formazioni ufficiali Lazio-Monza

  • Lazio - in attesa di comunicazione
  • Monza - in attesa di comunicazione
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