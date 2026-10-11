Alvino esalta Allegri: “E’ il maestro, capolavoro tattico ed un’ora di spettacolo per gli esteti”

Dopo il successo del Napoli per 3-0 contro il Frosinone, Carlo Alvino torna a commentare la prova degli azzurri, concentrandosi sulle scelte di Massimiliano Allegri. Attraverso Instagram, il giornalista difende il tecnico dalle critiche e lancia una frecciata ad Alvini e a chi ha messo in discussione il suo operato.

Napoli, Allegri e la stoccata di Alvino ai critici

Nel suo intervento, Alvino sottolinea la differenza di esperienza tra i due allenatori e applaude la prestazione della squadra partenopea, capace di andare oltre le aspettative: "Napoli Frosinone il giorno dopo. Ristabilite le gerarchie. Allegri con le sue 550 panchine in serie A è il maestro, Alvini (per qualcuno il Guardiola della Ciociaria) lo studente. Nel calcio ci sono le categorie! A questo Napoli era stato chiesto di vincere e convincere. Il tecnico azzurro, troppo criticato in questo avvio di stagione, è andato oltre, offrendo agli esteti del calcio, agli incontentabili, un’ora di puro spettacolo. Perché questo è il calcio che lui vuole, ma i “suggeritori” innamorati delle proprie idee questo non lo sanno".

Alvino: "L'anti-allegrismo è diventato una professione"

Il giornalista rincara la dose, attribuendo al Napoli e al suo allenatore una risposta concreta alle polemiche. Nel mirino finiscono soprattutto i detrattori di Allegri , accusati di privilegiare le analisi teoriche rispetto a quanto accade sul campo.

"L’ennesimo capolavoro tattico di Massimiliano Allegri zittisce con i fatti i suoi critici più feroci, quei finti soloni del calcio che hanno trasformato l’anti-allegrismo in una professione redditizia solo per rimediare qualche briciolo di visibilità in un panorama mediatico ormai allo sbando. Siamo di fronte ad un’armata di incompetenti e presuntuosi che confondono la complessità del calcio reale con una partita alla PlayStation, con una lettura degli XG, delle mappe termiche e di altre varie amenità. Una piaga, quest’ultima, che purtroppo ha contagiato fin troppi sedicenti esperti. Spoiler: la realtà è un’altra cosa, e Allegri ve lo sta ricordando per l’ennesima volta!".



