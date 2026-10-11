Formazioni ufficiali Lecce-Bologna: le scelte di Di Francesco e Palladino
Serie A 13:15
Formazioni ufficiali Lecce-Bologna 6ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Lecce-Bologna 6ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Lecce-Bologna con le scelte di Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino, match valido per la 6ª giornata Serie A. Formazioni Lecce-Bologna, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Lecce-Bologna
Formazioni ufficiali Lecce-Bologna - Qui la comunicazione delle scelte di Di Francesco e Palladino per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna.
- LECCE: IN ATTESA
- BOLOGNA: IN ATTESA
Probabili formazioni Lecce-Bologna
Formazioni Lecce-Bologna Serie A, le probabili scelte di Di Francesco e Palladino per la partita di Serie A oggi delle ore 15:00:
- LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro J. All. Di Francesco.
- BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. All.Palladino.
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