De Laurentiis salterà Villarreal-Napoli, il motivo

Lunedì 12 ottobre, con inizio alle ore 11 in diretta su Rai2, nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa si terrà la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, riservata alle vincitrici e ai vincitori della medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 e alle atlete e agli atleti che hanno conquistato, sempre nel 2026, il titolo iridato nelle discipline olimpiche e paralimpiche.

All’evento parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Sul palco con lui ci saranno il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis.

In base al vigente regolamento delle benemerenze, chi ha già ottenuto il Collare d’Oro negli anni precedenti riceverà il Diploma d’Onore, mentre i tecnici saranno insigniti con la Palma d’Oro. Il Collare d’Oro verrà riconosciuto anche a personalità e società che si sono particolarmente distinte. Inoltre, saranno assegnate le Stelle d’Oro al Merito Sportivo ai vertici dei Corpi Militari e Civili i cui atleti hanno conquistato un oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Di seguito la lista degli insigniti presenti:

COLLARI D’ORO E DIPLOMI D’ONORE

Sport del Ghiaccio : Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser (Collare d’Oro); Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Diploma d’Onore).

: Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser (Collare d’Oro); Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Diploma d’Onore). Sport Invernali : Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder (Collare d’Oro); Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone Deromedis (Diploma d’Onore).

: Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder (Collare d’Oro); Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone Deromedis (Diploma d’Onore). Atletica Leggera : Francesco Fortunato (Diploma d’Onore).

: Francesco Fortunato (Diploma d’Onore). Vela : Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini (Collare d’Oro).

: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini (Collare d’Oro). Scherma : Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio (Collare d’Oro); Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (Diploma d’Onore).

: Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio (Collare d’Oro); Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (Diploma d’Onore). Canottaggio: Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Diploma d’Onore).

PALME D’ORO AL MERITO TECNICO

Luca Zenti (Atletica Leggera), Vittorio Altobelli (Canottaggio), Thomas Maggiora (Nuoto), Agostino Sanacore e Alessandro Puccini (Scherma), Armin Zoeggeler (Sport Invernali, slittino).

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Giochi Milano Cortina 2026 : Chiara Mazzel e Nicola Cotti Cottini (Collare d’Oro); Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, René De Silvestro, Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini (Diploma d’Onore).

: Chiara Mazzel e Nicola Cotti Cottini (Collare d’Oro); Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, René De Silvestro, Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini (Diploma d’Onore). Ciclismo : Andrea Biancalani (Collare d’Oro), Fabrizio Cornegliani (Diploma d’Onore).

: Andrea Biancalani (Collare d’Oro), Fabrizio Cornegliani (Diploma d’Onore). Tiro a Segno: Tommaso Starec (Collare d’Oro).

VINCITORI SUMMER DEAFOLYMPICS – TOKYO, 15–26 NOVEMBRE 2025: Matteo Masetti, Federico Tamborrino e Viola Scotto Di Carlo (Collare d’Oro).

PALME D’ORO AL MERITO TECNICO

Danny Gerardini (Sci Alpino), Igor Confortini (Para Snowboard).

SOCIETÀ E PERSONALITÀ

SOCIETÀ SPORTIVE

A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ACF Fiorentina S.r.l., Circolo del Tennis Palermo A.S.D., Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili, Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus (Collare d’Oro).

PERSONALITÀ

Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli (Collare d’Oro).

STELLE D’ORO AL MERITO SPORTIVO

Andrea De Gennaro, Salvatore Luongo, Carmine Masiello e Vittorio Pisani.

All’evento non potranno partecipare i seguenti insigniti: Sara Curtis (Nuoto, Collare d’Oro), i tennisti Jannik Sinner e Sara Errani (Diploma d’Onore), Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego (Collare d’Oro), Andrea Vavassori (Collare d’Oro e Diploma d’Onore), Antonio Conserva (Stella d’Oro).