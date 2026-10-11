De Laurentiis salterà Villarreal-Napoli, il motivo
Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non seguirà la squadra all'Estadio de la Ceramica per il match di Champions League contro il Villarreal, salterà la prima trasferta europea della stagione per un motivo molto prestigioso raccontato dal Corriere dello Sport: il Coni, infatti, ha conferito alla Società Sportiva Calcio Napoli per i 100 anni di vita dalla sua fondazione il Collare d'Oro al Merito Sportivo, cioè la massima onorificenza del comitato olimpico nazionale.
All’evento parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Sul palco con lui ci saranno il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis.
In base al vigente regolamento delle benemerenze, chi ha già ottenuto il Collare d’Oro negli anni precedenti riceverà il Diploma d’Onore, mentre i tecnici saranno insigniti con la Palma d’Oro. Il Collare d’Oro verrà riconosciuto anche a personalità e società che si sono particolarmente distinte. Inoltre, saranno assegnate le Stelle d’Oro al Merito Sportivo ai vertici dei Corpi Militari e Civili i cui atleti hanno conquistato un oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Di seguito la lista degli insigniti presenti:
COLLARI D’ORO E DIPLOMI D’ONORE
- Sport del Ghiaccio: Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser (Collare d’Oro); Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Diploma d’Onore).
- Sport Invernali: Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder (Collare d’Oro); Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone Deromedis (Diploma d’Onore).
- Atletica Leggera: Francesco Fortunato (Diploma d’Onore).
- Vela: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini (Collare d’Oro).
- Scherma: Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio (Collare d’Oro); Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (Diploma d’Onore).
- Canottaggio: Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Diploma d’Onore).
PALME D’ORO AL MERITO TECNICO
- Luca Zenti (Atletica Leggera), Vittorio Altobelli (Canottaggio), Thomas Maggiora (Nuoto), Agostino Sanacore e Alessandro Puccini (Scherma), Armin Zoeggeler (Sport Invernali, slittino).
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
- Giochi Milano Cortina 2026: Chiara Mazzel e Nicola Cotti Cottini (Collare d’Oro); Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, René De Silvestro, Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini (Diploma d’Onore).
- Ciclismo: Andrea Biancalani (Collare d’Oro), Fabrizio Cornegliani (Diploma d’Onore).
- Tiro a Segno: Tommaso Starec (Collare d’Oro).
VINCITORI SUMMER DEAFOLYMPICS – TOKYO, 15–26 NOVEMBRE 2025: Matteo Masetti, Federico Tamborrino e Viola Scotto Di Carlo (Collare d’Oro).
PALME D’ORO AL MERITO TECNICO
- Danny Gerardini (Sci Alpino), Igor Confortini (Para Snowboard).
SOCIETÀ E PERSONALITÀ
SOCIETÀ SPORTIVE
- A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ACF Fiorentina S.r.l., Circolo del Tennis Palermo A.S.D., Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili, Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus (Collare d’Oro).
PERSONALITÀ
- Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli (Collare d’Oro).
STELLE D’ORO AL MERITO SPORTIVO
- Andrea De Gennaro, Salvatore Luongo, Carmine Masiello e Vittorio Pisani.
All’evento non potranno partecipare i seguenti insigniti: Sara Curtis (Nuoto, Collare d’Oro), i tennisti Jannik Sinner e Sara Errani (Diploma d’Onore), Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego (Collare d’Oro), Andrea Vavassori (Collare d’Oro e Diploma d’Onore), Antonio Conserva (Stella d’Oro).