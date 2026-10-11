"Mette benzina nel motore, fa respirare il compagno sostituito". Voti e pagelle Politano
Rassegna Stampa 22:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Matteo Politano in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (sv):
- Il Mattino (sv): Con la squadra abbassata per scelta, lui fa la sponda per Lucca
- Repubblica (sv):
- Corriere dello Sport (sv): Nel finale per far respirare il compagno sostituito. Un tiro, debole.
- Tuttosport (6): In dubbio alla vigilia, mette benzina nel motore.
- Corriere della Sera (sv):
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