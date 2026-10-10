DIRETTA VIDEO - Napoli-Frosinone: prepartita coi tifosi all'esterno del Maradona, squadre in arrivo

Napoli-Frosinone in diretta video. Segui la partita del prossimo turno di campionato Napoli-Frosinone live con la 6a giornata di campionato che vale tre punti pesanti per entrambe le squadre. Da una parte il Napoli che cerca di scalare la classifica, dall'altra il Frosinone che vuole confermarsi la sorpresa di Serie A.

La partita sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Napoli-Frosinone

Napoli-Frosinone, dalle ore 19:00 LIVE con i tifosi napoletani.

Napoli-Frosinone diretta testuale

19.30 - Squadre arrivate allo stadio Maradona

Napoli-Frosinone: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli-Frosinone in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.