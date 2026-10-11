Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan: le scelte di Aquilani e Amorim

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Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan 6ª giornata Serie A EniliveFormazioni ufficiali Sassuolo-Milan 6ª giornata Serie A Enilive
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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan 6ª giornata Serie A Enilive

Serie A - Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan con le scelte di Alberto Aquilani e Ruben Amorim, match valido per la 6ª giornata Serie A. Formazioni Sassuolo-Milan, ci sono sorprese.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan

Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan

Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan - Qui la comunicazione delle scelte di Aquilani e Amorim per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan.

  • SASSUOLO: IN ATTESA
  • MILAN: IN ATTESA

Probabili formazioni Sassuolo-Milan

Formazioni Sassuolo-Milan Serie A, le probabili scelte di Aquilani e Amorim per la partita di Serie A oggi delle ore 18:00

  • SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen F., Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.
  • MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Ramos G. All. Amorim.
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