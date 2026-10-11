De Bruyne show al Maradona: gioca con una facilità disarmante
Il Mattino esalta la prestazione di Kevin De Bruyne
Il Mattino esalta la prestazione di Kevin De Bruyne che trasforma il calcio in uno spettacolo di geometrie, intuizioni e giocate illuminanti. Contro il Frosinone, il centrocampista belga ha firmato una doppietta e guidato il Napoli a una vittoria importante, confermandosi il punto di riferimento tecnico della squadra di Massimiliano Allegri.
Al Maradona è andato in scena un vero e proprio De Bruyne show. Passaggi illuminanti, palloni distribuiti con una facilità disarmante e una capacità di leggere il gioco che pochi calciatori possono vantare. Il belga ha preso per mano gli azzurri, offrendo la sua miglior prestazione in questa fase della stagione e mostrando quanto possa incidere sul rendimento dell'intera squadra.
De Bruyne illumina il Napoli: due gol e una lezione di calcio
La partita contro il Frosinone ha confermato tutto il repertorio del fuoriclasse belga. De Bruyne si è preso le chiavi della manovra, diventando il riferimento di ogni azione offensiva e mettendo continuamente i compagni nelle condizioni di creare pericoli.
La sua qualità si è vista fin dai primi minuti, con verticalizzazioni e suggerimenti capaci di tagliare le linee avversarie. Il pallone, quando passa dai suoi piedi, sembra trovare sempre la traiettoria giusta. Anche quando la giocata non riesce, l'intenzione è spesso quella di anticipare il pensiero di tutti gli altri.
Il primo gol è arrivato dal dischetto, dopo che il rigore inizialmente calciato da Rasmus Hojlund era stato fatto ripetere per la posizione irregolare del portiere. De Bruyne si è assunto la responsabilità senza esitazioni, trasformando con freddezza.
Poi è arrivata la seconda rete, su un assist di Giovane: un inserimento premiato dal pallone giusto e concluso con un tocco preciso alle spalle di Lorenzo Palmisani. In mezzo, anche il gol di Noa Lang, per un Napoli capace di produrre qualità e occasioni soprattutto nella prima frazione.