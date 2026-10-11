Ultime notizie SSC Napoli - Il grande acquisto è arrivato. C’era sempre stato ma non si era mai visto, se non come ombra di se stesso. E invece eccolo, Sua Maestà Kevin De Bruyne, inventore di calcio e creatore di spazi come lo elogia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La lunga lunga pausa per le nazionali aveva reso ancora più pressanti le elucubrazioni intorno a KDB: possibile che quello che gioca con il 7 del Belgio sia lo stesso con la 11 del Napoli?

"Il biondo ha sempre avuto un fascino calcistico indiscusso, peccato non averlo mai visto al Maradona, non in tutta la sua lucentezza. Eppure il cuore del Maradona sapeva che il re nudo si sarebbe ripreso e avrebbe ripreso in mano lo scettro del gioco. L’attesa è finita. De Bruyne apre e chiude la vittoria sul Frosinone, e il gol per il tris definitivo al quarto di recupero è un inequivocabile segnale di risveglio, in coda a una partita piena di tutto quel che sa fare. Giocate di prima, traccianti che radono l’erba, visioni degne del panorama sul golfo"