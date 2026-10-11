Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus: le scelte di Pisacane e Spalletti

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Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus 6ª giornata Serie A EniliveFormazioni ufficiali Cagliari-Juventus 6ª giornata Serie A Enilive
SG
Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus 6ª giornata Serie A Enilive

Serie A - Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus con le scelte di Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, match valido per la 6ª giornata Serie A. Formazioni Cagliari-Juventus, ci sono sorprese.

Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus

Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus

Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus - Qui la comunicazione delle scelte di Pisacane e Spalletti per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus.

  • CAGLIARI (4-3-2-1):  Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. 

A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.
Allenatore: Fabio Pisacane.

  • JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, N. Gonzalez; Kolo Muani. 

?A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegovic, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.

  • Allenatore: Luciano Spalletti

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

Formazioni Cagliari-Juventus Serie A, le probabili scelte di Pisacane e Spalletti per la partita di Serie A oggi delle ore 20:45:

  • CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. All. Pisacane.
  • JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez N., Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.
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