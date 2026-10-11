"Mette la museruola a Raimondo, una sola pecca". Voti e pagelle Rrahmani
Rassegna Stampa 22:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Amir Rrahmani in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6,5): Mette la museruola a Raimondo, lo anticipa puntualmente e con disinvoltura, sfruttando il fisico. Buona chiusura nella ripresa.
- Il Mattino (6,5): Gioca contro la rivelazione Raimondo, recuperato in extremis. Duello vinto costantemente, secondo le tradizioni del buon centrale: accorciandolo nel modo corretto. Non pare trovarsi mai a cattivo agio nella difesa a tre, che con Conte era la costante.
- Repubblica (6,5): A suo agio al centro del reparto anche con il cambio di modulo, l'unica pecca è l'ammonizione.
- Corriere dello Sport (6,5): Raimondo era l’uomo da tener d’occhio. Lo fa senza batter ciglio
- Tuttosport (6,5): Tiene a bada Raimondo e Bobcek.
- Corriere della Sera (6):
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