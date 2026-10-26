Ladri in casa Alisson Santos, avviate le indagini: gli investigatori cercano di stabilire due cose
Ultime notizie SSC Napoli - Ladri in casa del calciatore brasiliano Alisson Santos: rubati un Rolex, una collana della moglie e l’auto, poi ritrovata dai carabinieri. La banda ha colpito nella notte, nella villetta in cui vive l’esterno d’attacco del Napoli a Giugliano in Campania. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.
Il giocatore, svegliato dai rumori, si è accorto della presenza degli intrusi, che sono riusciti a fuggire con il bottino. La coppia non ha riportato conseguenze fisiche.
"Si sono svegliati mentre i ladri si allontanavano. Gli agenti del commissariato di Giugliano hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini della videosorveglianza della zona per ricostruire gli spostamenti della banda. Ritrovata la vettura a Villaricca, nessuna traccia di orologio, collana e dei responsabili. Gli investigatori cercano di stabilire se il colpo fosse pianificato e se i ladri conoscessero le abitudini del giocatore"