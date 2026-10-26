Ladri in casa Alisson Santos, avviate le indagini: gli investigatori cercano di stabilire due cose

Ultime notizie SSC Napoli - Ladri in casa del calciatore brasiliano Alisson Santos: rubati un Rolex, una collana della moglie e l’auto, poi ritrovata dai carabinieri. La banda ha colpito nella notte, nella villetta in cui vive l’esterno d’attacco del Napoli a Giugliano in Campania. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Il giocatore, svegliato dai rumori, si è accorto della presenza degli intrusi, che sono riusciti a fuggire con il bottino. La coppia non ha riportato conseguenze fisiche.