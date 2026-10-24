Pizza per i giocatori Roma direttamente al Maradona dopo il 3-3 | VIDEO

Il pirotecnico pareggio per 3-3 andato in scena allo stadio Maradona ha un sapore chiaramente diverso per Massimiliano Allegri e azzurri rispetto a Gian Piero Gasperini e compagine. Per i partenopei il bicchiere è inevitabilmente mezzo vuoto considerando una vittoria pesantissima sfilata via e come testimoniato anche dalla tensione del tecnico partenopeo nel post partita; punto invece importantissimo per i capitolini che ci credono fino alla fine.

Napoli-Roma 3-3, giocatori giallorossi con le pizze

A testimoniare il clima disteso del gruppo romanista nel dopo gara è anche un curioso retroscena consumatosi direttamente nelle viscere dell'impianto napoletano. Per smaltire le fatiche di una battaglia sportiva ricca di capovolgimenti di fronte, i calciatori giallorossi hanno scelto di consolarsi ordinando delle pizze calde gustate direttamente all'interno dello stadio. Un momento di convivialità e di scarico della tensione che ha visto protagonisti diversi elementi della rosa, come Niccolò Pisilli e Daniele Ghilardi pizzicati dal nostro inviato Riccardo Nicotra. Oltre alla delizia culinaria, anche saluti e abbracci con alcuni parenti in trasferta per questa gara.