McTominay segna di testa, nessuno come lui in Europa: il dato Opta è da urlo

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Scott McTominay continua a segnare. Il centrocampista della SSC Napoli ha messo a segno un gol di testa nella partita Napoli-Roma in corso allo stadio Maradona.

Gol McTominay in Napoli-Roma, il dato

Opta Paolo ha raccolto un dato proprio su Scott McTominay:

"Da quando milita in Serie A (2024/25), Scott McTominay è il centrocampista dei maggiori 5 campionati europei che ha segnato più gol di testa tra tutte le competizioni: 11 - seguito da Casemiro e Tolisso a quota 10. Volo".

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