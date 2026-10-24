McTominay segna di testa, nessuno come lui in Europa: il dato Opta è da urlo

Ultime notizie Napoli - Scott McTominay continua a segnare. Il centrocampista della SSC Napoli ha messo a segno un gol di testa nella partita Napoli-Roma in corso allo stadio Maradona.

Opta Paolo ha raccolto un dato proprio su Scott McTominay:

"Da quando milita in Serie A (2024/25), Scott McTominay è il centrocampista dei maggiori 5 campionati europei che ha segnato più gol di testa tra tutte le competizioni: 11 - seguito da Casemiro e Tolisso a quota 10. Volo".