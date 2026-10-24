Giaccherini incredulo: "Napoli bello e spumeggiante, a centrocampo ha dominato"

Le Interviste ico calendario ico orologio23:15  
SG
Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie Napoli - Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita Napoli-Roma 3-3.

Napoli-Roma 3-3, il commento di Giaccherini

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: 

"Le individualità fanno la differenza. McTominay ti aveva riaperto la strada, c’è grande rammarico e rimpianto. Ho visto un Napoli bello e a tratti spumeggiante nel gioco, a centrocampo ha dominato. Allegri ci ha abituato a giocare un calcio diverso".

?

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top