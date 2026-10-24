Giaccherini incredulo: "Napoli bello e spumeggiante, a centrocampo ha dominato"

Ultime notizie Napoli - Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita Napoli-Roma 3-3.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Le individualità fanno la differenza. McTominay ti aveva riaperto la strada, c’è grande rammarico e rimpianto. Ho visto un Napoli bello e a tratti spumeggiante nel gioco, a centrocampo ha dominato. Allegri ci ha abituato a giocare un calcio diverso".