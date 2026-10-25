Moviola Napoli-Roma, Calvarese: "L'analisi degli episodi del 3-3 Beukema-Balerdi e Malen-Di Lorenzo prima del 2-2"
Serie A 14:15
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Moviola Napoli-Roma 3-3, le ultime news Serie A: l'ex arbitro e moviolista Calvarese analizza gli episodi al replay
Ultime notizie Serie A - L'ex arbitro e moviolista Gianpaolo Calvarese via X commenta l'episodio del 3-3 di Napoli-Roma:
"Dal replay si vede che Balerdi non commette fallo su Beukema prima del 3-3. E non c’è nulla neanche tra Malen e Di Lorenzo poco prima del 2-2".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google