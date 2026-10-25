Il Napoli Basketball espugna Tortona 90-92 con una rimonta da -16! Prestazione di squadra gigantesca
Notizie basket Napoli - Il Napoli Basketball espugna Tortona e vince una partita importantissima per come si era messa: gli azzurri di Jasmin Repesa erano andati sotto anche di 16 punti sul 44-28 nel secondo quarto, poi sono risaliti dopo l'intervallo, sono andati in vantaggio chiudendo 64-67 il terzo quarto e alla fine portano a casa la vittoria sul 90-92 nella gara della quinta giornata di Serie A. La squadra di coach Repesa sale cosi a 8 punti in classifica, centrando la quarta vittoria in cinque partite. Decisivo un rimbalzo offensivo conquistato da Brown nel finale che ha portato ai liberi decisivo di Jack White, ma prestazione di squadra gigantesca: sette uomini sopra i 10 punti (Caruso-Ramsey a 13, Brown 12, Spissu 11, White-Dowtin-Petrucelli 10) più Zac Seljaas con 9. Ottimo il 50% da tre punti, a fronte del 28% degli avversari.
Gli azzurri sono stati guidati dai 13 punti a testa di Caruso e Ramsey, i 12 punti, 7 rimbalzi, 4 falli subiti, 4 stoppate e 4 assist (28 di valutazione) di Brown, gli 11 punti e 9 assist di Spissu e i 10 punti a testa di Dowtin (con 5 assist), Petrucelli e White. Ai padroni di casa non sono bastati i 23 punti di Bortolani, i 15 punti e 6 assist di Hubb, i 12 punti e 7 rimbalzi di Jallow e gli 11 punti e 8 rimbalzi di Olejniczak.
Parte meglio la Bertram che si porta subito sul 14-4 trascinata da Gorham e Durham. Gli azzurri provano a rispondere con Spissu, da 3 punti, ma Hubb e Alibegovic colpiscono per il 21-7. Napoli segna con Brown e Caruso, Alibegovic realizza il gioco da 3 punti. Nell’ultimo minuto le triple di Seljaas e Spissu valgono il 26-19 al primo intervallo. Nel secondo quarto è ancora Tortona ad accelerare con Bortolani che segna 6 punti consecutivi. I padroni di casa volano al massimo vantaggio sul 46-28 ma la formazione di Repesa non molla e prova a rientrare in partita con i canestri da 3 punti di Dowtin Jr., Seljaas e Ramsey. Nel finale il tiro dalla media di Dowtin Jr. fissa il 47-41 dopo 2 quarti.
Gli azzurri continuano nella loro rimonta, segna Seljaas, botta e risposta tra Gorham e Ramsey per il -2, Brown stoppa gli attacchi di Tortona ma Jallow, dalla lunetta, riporta i suoi a +8, 59-51. Ci pensa White con la tripla, insieme a Caruso a riavvicinare gli azzurri, Petrucelli pareggia a 62, il gioco da 3 punti di Caruso porta Napoli avanti sul 64-67 al trentesimo. Nell’ultimo parziale Caruso guida Napoli al +7, Tortona però è in partita e con Jallow e Bortolani si riportano a contatto. Scambio di triple tra Dowtin Jr. e Bortolani, Ramsey segna da 3 punti ma successivamente commette il suo quinto fallo. Gli azzurri tornano a +4 con l’alley-oop tra Brown e White ma Tortona con Jallow si rimette a -1. Segna Brown, risponde Bortolani, lo stesso Markel Brown ruba un rimbalzo in attacco prezioso sull’ultimo possesso, White fa 1 su 2 dalla lunetta, la difesa di Napoli è straordinaria nell’ultimo possesso. Finisce con la vittoria azzurra per 92-90.
Dichiarazione Coach Repesa:
"Abbiamo iniziato senza energia in difesa, con un attacco sconnesso. Tortona è riuscita a raggiungere un buon vantaggio nel primo tempo. Dopo siamo riusciti a rientrare anche con l’aiuto della panchina. Devo essere onesto, il risultato dei primi venti minuti è stato buono per noi, pensando a come stavamo giocando. Abbiamo vinto una partita con pieno merito con un avversario molto forte su un campo dove si vincerà con difficoltà, per noi è un risultato fondamentale in vista del primo obiettivo stagionale, le Final Eight."
Il Napoli Basketball tornerà in campo mercoledi alle ore 18:00 sul campo del Neptunas, in Lituania, per il quinto turno del Girone C di Eurocup. Domenica 1 novembre, alle ore 12:00, all’Alcott Arena si giocherà contro la Reyer Venezia.