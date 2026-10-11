Villarreal-Napoli, info utili per i tifosi in trasferta: il punto d'incontro e le aree parcheggio

Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma allo Estadio de la Cerámica tra il Villarreal ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.

Villarreal-Napoli, info utili per i tifosi

Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale è in Plaza Labrador (Plaça Llaurador) in prossimità del Bar Milagros.?Le aree parcheggio sono collocate in calle Ermita e Avenida Alemania. Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli. Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dal Consolato Generale D'Italia – Barcellona.