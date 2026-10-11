"Bel segnale per il futuro. Non ancora devastante, ma...". Voti e pagelle Neres

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli David Neres in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6,5): Qualche lampo dei suoi ed è già un bel segnale per il futuro. Non ancora devastante, ma di nuovo ispirato e imprevedibile.
  • Il Mattino (6): Qualche buona idea, Bracaglia, però, gli tiene bene testa. Non può assolutamente essere in condizione alla prima del titolare dopo tanti mesi, i segnali positivi per Allegri ci sono soprattutto per il modo con cui attacca costantemente la porta
  • Repubblica (6,5): Non giocava una partita da titolare dal 4 gennaio, con lui l'attacco azzurro cambia volto.
  • Corriere dello Sport (6,5): Alza i giri del motore con il passare del tempo: sfiora pure il 3-0 con un’azione personale. 
  • Tuttosport (6): Veloce, ma non sempre lucido.
  • Corriere della Sera (6,5):

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