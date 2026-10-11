Il Napoli di Allegri scalda i motori in vista del Villarreal: Max ha lavorato su una cosa in particolare

Ultime notizie Napoli - All'indomani della netta vittoria contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri sono pronti a riprendere il proprio cammino anche in Champions League. Gli azzurri si preparano infatti ad affrontare il Villarreal, nella gara in programma il 13 ottobre alle 21:00.

Napoli, il report di allenamento degli azzurri

A fare il punto sulle ultime e sul lavoro mattutino di oggi ci ha pensato proprio la SSC Napoli che ha diramato il conseuto report di allenamento sui propri canali ufficiali:

"SSC Napoli Training Center - Dopo la vittoria di ieri, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista della prossima gara di Champions, martedì alle 21:00 contro il Villarreal a l'Estadio de la Ceramica. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine a tema".