Villarreal, Pérez: "Non parlo di tattica in conferenza perché non voglio avvantaggiare il Napoli"

Il prossimo avversario del Napoli in Champions League è il Villarreal, che ieri ha perso 1-0 contro il Real Madrid nel match di campionato. A fine partita, l'allenatore Inigo Pérez ha parlato in conferenza stampa, confessando di non volersi sbilanciare sui dettagli tattici per evitare di avvantaggiare il Napoli.

Villarreal-Napoli, le dichiarazioni di Inigo Perez

Un giornalista gli aveva chiesto di spiegare la struttura tattica della sua squadra, che ieri si è presentata al Bernabeu con la difesa a cinque, con Foyth come sesto difensore aggiunto, in marcatura a uomo su Bellingham, e i due terzini che stringevano al centro. A tal proposito, Inigo Perez ha dichiarato:

"L'hai descritta benissimo. Tuttavia, dato che ci attende un mese pieno di impegni e sto già preparando la prossima gara, preferisco non svelare dettagli o spunti tattici agli avversari che affronteremo tra un paio di giorni. Io stesso studio le conferenze degli altri tecnici per cogliere ogni minimo sfumatura. Più tardi, a telecamere spente, parliamo di tattica finché vuoi".

Poco dopo ha aggiunto: "Al di là del risultato, sono contento della prestazione. C'è uno studio dietro ogni scelta tattica, ma preferisco non addentrarmi nei dettagli stasera: abbiamo tante gare ravvicinate e non voglio regalare troppi spunti ai videoanalisti avversari".