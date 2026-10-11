Napoli-Frosinone, è De Bruyne il Panini Player of the Match | FOTO

Ultime notizie calcio Napoli - Al termine di una partita straordinaria, Kevin De Bruyne è stato riconosciuto e premiato con il premio Panini Player of the Match. Il belga è stato decisivo a tutto campo nel ruolo disegnato per lui da Massimiliano Allegri accanto a Stanislav Lobotka.

De Bruyne MVP di Napoli-Frosinone

Il belga, infatti, ha fatto la differenza sicuramente in fase offensiva come certificato dalla sua doppietta, con il primo ed il terzo gol della gara. Ma anche in fase di impostazione, con la sua classe fuori dal comune messa a disposizione di una squadra ben costruita e messa in campo dal punto di vista sia tecnico che fisico. Insomma, premio più che meritato per Kevin De Bruyne in questo Napoli-Frosinone che sa tanto di rinascita per la squadra di Allegri.