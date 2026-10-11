Perchè è stato ripetuto il rigore in Napoli-Frosinone? Ecco cosa dice il regolamento

Ultime notizie SSC Napoli - La gestione disciplinare di Feliciani è corretta. Nel complesso l'arbitro pur con qualche sbavatura è rimasto in controllo della partita: 19 i falli complessivi fischiati, tra i quali il rigore per il Napoli.

Come fa notare la moviola del Corriere dello Sport il calcio di rigore “è sotto soglia, ma il contatto c'è. Hojlund si era conquisto il vantaggio rispetto a Cittadini che intervenendo da dietro si è preso un rischio che ha finito per pagare, anche se l'intervento non è nettissimo”.

Perchè è stato ripetuto il rigore? Da regolamento «il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede che tocchi o sia in linea o sia dietro la linea di porta» e siccome Palmisani, che aveva entrambi i piedi oltre la linea, ha tratto vantaggio dall'infrazione parando il tiro, è stata corretta la ripetizione del calcio di rigore.

Anche la Gazzetta dello Sport scrive: "L’impatto pare lieve e il penalty concesso da Feliciani molto generoso, ancor più sulla base delle direttive diramate da Orsato. Giusto il non intervento del Var, si tratta di una decisione di campo. Non c’è chiaro errore perché la collisione comunque esiste e l’arbitro l’ha valutata"