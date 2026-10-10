Allegri sul rigore: "Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli ha dato il pallone! Gli ho risposto che doveva ridargliela"
Le Interviste 23:12
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Allegri svela un retroscena su Napoli-Frosinone e sul rigore prima sbagliato da Hojlund e poi segnato da De Bruyne
Ultime notizie calcio Napoli - Al termine della partita contro il Frosinone vinta per 3-0, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha svelato un retroscena relativo allo scambio di battute che c'è stato dopo il rigore prima sbagliato da Hojlund e poi segnato da Kevin De Bruyne. E si tratta di un qualcosa che fa sicuramente sorridere.
Allegri sul rigore in Napoli-Frosinone: ecco il siparietto con Hojlund
Ecco le sue parole a riguardo:
"Rigore? Hojlund si è scusato perché De Bruyne gli ha dato la palla e gli ho detto che doveva ridargliela”.
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