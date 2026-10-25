Allegri deve ripartire da un reparto, la svolta non è ancora arrivata ma è vicina

Ultime notizie SSC Napoli - La svolta del Napoli non è ancora arrivata, ma è vicina. Perché c’è la sensazione che la strada imboccata sia quella giusta. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quando Allegri avrà smaltito il nervosismo si renderà conto dei tanti segnali positivi che porta a casa.

"Una squadra che gioca così, con questo spirito, con questa intensità e con questa determinazione è destinata a risalire. Contro la Roma nel complesso può essere soddisfatta di una partita di livello contro la squadra che finora ha giocato il miglior calcio del campionato. Merito soprattutto dei tre tenori di centrocampo, dominatori in lungo e in largo ieri al Maradona.

De Bruyne ha giocato la seconda partita consecutiva in regia ed è stato ancora una volta fra i migliori. Anche perché ha trovato due partner di reparto di altissimo livello. Aver ritrovato il vero McTominay è la migliore notizia della settimana per Allegri. Sposta gli equilibri, orienta le partite, decide le stagioni. Così come Frank Anguissa, un altro nuovo acquisto per Max. Allegri deve ripartire da questo centrocampo d’oro. E concentrarsi per far crescere anche gli altri reparti. C’è ancora tanto da fare, ma la svolta è vicina. Lo avrà capito anche Max"