Pistocchi smentisce DAZN: "De Bruyne non ha mai giocato playmaker? Appena 23 giorni fa..."

Nel pre-partita di Napoli-Roma, il giornalista Maurizio Pistocchi smentisce DAZN e pubblica la formazione di Belgio-Turchia con Kevin De Bruyne nel ruolo centrocampista centrale:

"Nel pre-partita di Dazn il solitamente preciso Pastore ci ha raccontato di come sia coraggioso e geniale Allegri perché ha scelto di impiegare De Bruyne in un ruolo da play maker nel quale (testuale) “non ha mai giocato”. Siccome non ero convinto - mi sembrava di averlo visto fare il play con la sua Nazionale-sono andato a controllare. E in effetti, appena 23 giorni or sono..."