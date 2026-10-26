Calciomercato Napoli, Radio Kiss Kiss - Manna ha chiesto Coulibaly: la richiesta fuori mercato del Monaco

Calciomercato Napoli - Il Napoli si è mosso per trovare dei rinforzi in vista della prossima sessione invernale di mercato. L'obiettivo sarebbe quello di rinforzare il centrocampo con un calciatore fisico in grado di prendere il posto di Frank Anguissa il quale andrà a scadenza di contratto il prossimo giugno. Il suo rinnovo appare sempre di più difficile con il passare del tempo. Nelle scorse settimane si è letto di un interesse da parte dell'Inter.

Il Napoli segue Mamadou Coulibaly per gennaio

Stando a quanto riferisce il giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha bussato la porta al Monaco per chiedere il centrocampista Mamadou Coulibaly in forza al Monaco. Il club monegasco ha risposto che il cartellino del centrocampista classe 2004 è valutato 50 milioni di euro. Una cifra che di fatto ha gelato il Napoli che comunque continua a seguire Coulibaly.